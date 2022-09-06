Вода в Донецьку раз на три дні: протести мешканців та хамство «чиновників ДНР» ►

06 вересня 2022, 11:30

Вода в Донецьку раз на три дні: протести мешканців та хамство «чиновників ДНР» ►

Ситуація з водопостачанням на окупованій території Донецької області з кожним днем дедалі гірша. Угруповання «ДНР» встановило ще жорсткіший графік подачі. У Донецьку воду тепер включають раз на три дні з 19.00 до 21.00. Для кожного району складено окремий графік, але, судячи з повідомлень місцевих жителів, не скрізь його дотримуються.

Коли частина донеччан зможуть користуватися водою раз на три дні, деякі взагалі залишаться без водопостачання. У таких, досить заселених мікрорайонах, як Сонячний, Широкий, Мирний та низку інших воду включати навіть не планують. Через відсутність центрального водопостачання донеччани та Макіївки шукають альтернативні джерела подачі води, яких практично не залишилося. Наприклад, набирають її у джерелах.

Дехто готовий за свої гроші пробурити свердловину, але чиновники цю ідею, м'яко кажучи, ігнорують. Наприклад, мешканці Кіровського району записали на камеру своє спілкування з так званим «представником адміністрації ДНР»: «Що ти мені нарікаєш свердловиною? Я заплатив і з водою. Ви мені на х.р не всра..сь».

Щодо питної води, то відомі випадки її видачі «ДНР» за паспортами.

У Донецьку проблеми із водою почалися ще у лютому. Раніше її теж пускали за графіком, але менш жорстким. Наприкінці серпня було зупинено Верхньокальміуську фільтрувальну станцію у зв'язку з низьким рівнем води в каналі Сіверський Донець-Донбас. Ця станція знаходиться на окупованій території та подає воду до Донецька, Ясинуватої та частини Макіївки. За інформацією підприємства «Вода Донбасу», яке підконтрольне угрупованню «ДНР», Донецьк забезпечується водопостачанням лише на 10-12%.

Детальніше про ситуацію з водопостачанням, дивіться у відео «Новини Донбасу».

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