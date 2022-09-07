Частина Енергодару після пошкодження підстанції «Луч» – без електрики

Частина Енергодар у Запорізькій області залишається без електропостачання через пошкодження підстанції «Луч». Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.



«На ранок 7 вересня, після пошкодження підстанції "Луч" внаслідок численних обстрілів, без електропостачання залишаються 1-2 мікрорайони Енергодару», - йдеться у повідомленні.



Орлов підкреслив, що жителі цієї частини міста найбільше страждають від наслідків обстрілів – кілька місяців саме в цій частині міста немає і побутового газу. Люди вже фактично перебувають на межі гуманітарної катастрофи.