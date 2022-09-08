Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Ракетные удары по Донецкой области. Разрушена больница в Краматорске, школа в Курахово и обвал дома в Славянске.
- Два района оккупированного Донецка под обстрелом. «ДНР» заявляет о 4 раненых.
- Скандальное видео. Автору ролика о воде из Донецка угрожают местные «чиновники».
- В Рубежном обнаружены братские могилы, в них больше 200 человек.
- Новые данные о контрнаступлении в Харьковской области. ВСУ могут окружить Балаклею?
- Взрыв в захваченном Мариуполе. Местные жители зафиксировали огромный столб дыма.
- Памятник Ленину из Краматорска продали почти за миллион гривен.