Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Ракетные удары по Донецкой области. Разрушена больница в Краматорске, школа в Курахово и обвал дома в Славянске.

Два района оккупированного Донецка под обстрелом. «ДНР» заявляет о 4 раненых.

Скандальное видео. Автору ролика о воде из Донецка угрожают местные «чиновники».

В Рубежном обнаружены братские могилы, в них больше 200 человек.

Новые данные о контрнаступлении в Харьковской области. ВСУ могут окружить Балаклею?

Взрыв в захваченном Мариуполе. Местные жители зафиксировали огромный столб дыма.

Памятник Ленину из Краматорска продали почти за миллион гривен.