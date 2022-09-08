Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Ракетні удари по Донецькій області. Зруйновано лікарню в Краматорську, школу в Кураховому та обвал будинку в Слов'янську.

Два райони окупованого Донецька під обстрілом. «ДНР» заявляє про 4 поранених.

Скандальний відео. Автору ролика про воду із Донецька загрожують місцеві «чиновники».

У Рубіжному виявлено братські могили, у яких понад 200 осіб.

Нові дані про контрнаступ у Харківській області. ЗСУ можуть оточити Балаклію?

Вибух у захопленому Маріуполі. Місцеві мешканці зафіксували величезний стовп диму.

Пам'ятник Леніну із Краматорська продали майже за мільйон гривень.