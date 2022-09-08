Вранці російські війська атакували Немишлянський район Харкова, є загиблі та поранені

Вранці 8 вересня окупанти атакували Немишлянський район Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, зазначивши, що за попередньою інформацією, окупанти снарядами вбили двох людей і поранили ще п'ятьох.

Він закликав мешканців Харкова перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали тривоги.



Про обстріл Харкова також повідомив мер міста Ігор Терехов. Він зазначив, що російські війська обстріляли ще й Індустріальний район, російський снаряд вдарив по адміністративній будівлі.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко опублікував фото наслідків обстрілу російськими військами Нікопольського району вночі 8 вересня.