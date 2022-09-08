Днепропетровская ОВА показала последствия ночного обстрела Никопольского района

Российские войска четырежды за ночь обстреляли «Градами» и тяжелой артиллерией Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, добавив, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

Валентин Резниченко уточнил, что Марганецкую общину оккупанты обстреляли трижды. Под удар войск РФ попало местное предприятие.

В Никополе обстрелами были повреждены 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия. Также, по информации Резниченко, была оборвана линия электропередач.

Ранее Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона из-за обстрелов погибли семь мирных жителей.