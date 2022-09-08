У Пентагоні розповіли про новий пакет військової допомоги для України

Президент США Джо Байден схвалив новий пакет допомоги Україні близько $675 мільйонів. Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи зустріч у форматі «Рамштайн» у Німеччині, пише «Європейська правда».

«Вчора президент схвалив новий транш пакету допомоги Україні вартістю $675 млн», - сказав Остін.

Глава Пентагону заявив, що новий пакет допомоги включає більше високоточних снарядів GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, протирадіолокаційні ракети HARM, автомобілі Humvee, протитанкову зброю, стрілецьку зброю та інше.

Також, учора, 7 вересня, журналісти CNN, з посиланням на інформацію трьох чиновників Міноборони США, повідомили, що Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки ЗСУ у середньостроковій та довгостроковій перспективі, зокрема після закінчення війни з РФ. Наголошується, що ці зусилля очолює голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, і вони спиратимуться на мільярди доларів військової допомоги, яку США надали Україні після вторгнення РФ.

Раніше журналісти Bloomberg, з посиланням на бюджетні документи, що опинилися в їхньому розпорядженні, повідомили, що США передали Україні найбільш точні артилерійські снаряди Excalibur.