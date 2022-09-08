«Все на своїх місцях» – Зеленський про звільнення Балаклії

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що місто Балаклія в Харківській області взято під контроль ЗСУ.



«Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги!

Слава Україні!», – написав президент у Telegram.



Також Зеленський опублікував відео спецназівця, який повідомляє, що місто взято під контроль.



Нагадаємо, що Балаклія розташована розташована на північному захід від Ізюму, через неї йшли основні потоки поставок російського угруповання, націленого на Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Через Балаклію проходить траса на Куп'янськ – залізничну станцію, яку з російської території надходив основний обсяг вантажів військового призначення.





Балаклію було окуповано росіянами протягом останніх 6 місяців. Українські військові опублікували фото та відео з Балаклії (Харківська область) 8 вересня. Населений пункт окупували російська армія останні півроку.