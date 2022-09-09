РФ направила колони техніки та окупантів на Харківський напрямок

Російські окупанти. Скріншот

Росія направила техніку та військових на Харківський напрямок. Про це повідомляє російське «РИА Новости».



«Колони російської армії рухаються на Харківський напрямок, Міноборони публікує нові кадри», — стверджують у РФ.

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