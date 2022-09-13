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Полицейские за сутки зафиксировали 21 удар по территории Донецкой области

13 сентября 2022, 11:58

Полицейские за сутки зафиксировали 21 удар по территории Донецкой области

За сутки правоохранители зафиксирован 21 обстрел российской армией территории Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые дети.

Больше всего ударов оккупантов пришлось на Авдеевку и Славянск, эти города обстреляли четырежды. Также войсками РФ были атакованы Константиновка, Угледар, Николаевка, Торецк, пгт Алексеево-Дружковка, села Опытное, Водяное, Георгиевка.

Оккупанты стреляли из артиллерии, ракетных систем, в том числе ЗРК «С-300», РСЗО «Град».

Повреждены 25 объектов гражданской инфраструктуры – 13 жилых домов, из них 8 многоквартирных, коксохимический завод, техникум, рынок, гаражи.

Также в полиции сообщили, что в Константиновке одна из трех выпущенных оккупантами ракет попала по территории парка, в результате чего были ранены двое детей.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 356 человек, с начала обязательной эвакуации – около 16 000 человек, в том числе 2701 – дети, 715 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что за минувшие сутки погибли 5 мирных жителей области в результате обстрелов со стороны российских сил.

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