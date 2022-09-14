У Бахмуті загинули п'ятеро людей, ще 12 поранені

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли з боку російської армії загинули п'ять мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За інформацією ОВА, п'ятеро людей загинули в Бахмуті. Ще 16 людей поранено: 12 — у Бахмуті, по одному — у Торецьку, Авдіївці, Курдюмівці, Кодемі.



За даними української сторони, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 844 мирних мешканці. 2105 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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