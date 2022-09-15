Крым отправил на войну против Украины более тысячи «добровольцев»

В войне, развязанной Россией против Украины, на стороне страны-агрессора воюют более 1,2 тысячи «добровольцев». Об этом сообщил глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов.



По его словам, формируются еще два батальона.



Информация о количестве крымчан, участвующих в войне на стороне оккупантов, была озвучена на предложение главы Чечни Рамзан Кадыров главам российских регионов «подготовить по 1 тысячи добровольцев», которые будут отправлены воевать в Украину.



Российские чиновники называют аннексированный Крым «субъектом РФ».



Ранее россиянин Дмитрий Шкребец заявил, что его сын-срочник погиб на крейсере «Москва». Минобороны России включило воинскую часть 84 201, где служили моряки погибшего крейсера «Москва», в список участников «специальной военной операции».

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что на оккупированных Россией украинских территориях не обязательно проводить «референдум», поскольку итоги голосования в Крыму «все равно мало кто признал».