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Крым отправил на войну против Украины более тысячи «добровольцев»

15 сентября 2022, 20:00

Крым отправил на войну против Украины более тысячи «добровольцев»

В войне, развязанной Россией против Украины, на стороне страны-агрессора воюют более 1,2 тысячи «добровольцев». Об этом сообщил глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, формируются еще два батальона.

Информация о количестве крымчан, участвующих в войне на стороне оккупантов, была озвучена на предложение главы Чечни Рамзан Кадыров главам российских регионов «подготовить по 1 тысячи добровольцев», которые будут отправлены воевать в Украину.

Российские чиновники называют аннексированный Крым «субъектом РФ».

Ранее россиянин Дмитрий Шкребец заявил, что его сын-срочник погиб на крейсере «Москва». Минобороны России включило воинскую часть 84 201, где служили моряки погибшего крейсера «Москва», в список участников «специальной военной операции». 

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что на оккупированных Россией украинских территориях не обязательно проводить «референдум», поскольку итоги голосования в Крыму «все равно мало кто признал».

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