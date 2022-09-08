Аксенов считает, что «присоединять» украинские территории к России можно без «референдумов»

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что на оккупированных Россией украинских территориях не обязательно проводить «референдум», поскольку итоги голосования в Крыму «все равно мало кто признал». Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».



«На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов», — заявил Аксенов.



В тоже время он считает, что признание со стороны других государств «не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории».



При этом он заявил, что если все же проводить «референдумы», то делать это нужно «чем быстрее, тем лучше».



Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил провести «референдумы» 4 ноября — в День народного единства.