Крим відправив на війну проти України понад тисячу «добровольців»

15 вересня 2022, 20:00

Крим відправив на війну проти України понад тисячу «добровольців»

У війні, розв'язаній Росією проти України, на боці країни-агресора воюють понад 1,2 тисячі «добровольців». Про це повідомив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, формуються ще два батальйони.

Інформація про кількість кримчан, які беруть участь у війні на боці окупантів, була озвучена на пропозицію глави Чечні Рамзан Кадиров главам російських регіонів «підготувати по 1 тисячі добровольців», які будуть відправлені на війну.

Російські чиновники називають анексований Крим «суб'єктом РФ».

Раніше росіянин Дмитро Шкребець заявив , що його син-строковик загинув на крейсері «Москва». Міноборони Росії включило військову частину 84 201, де служили моряки загиблого крейсера «Москва», до списку учасників «спеціальної військової операції».

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що на окупованих Росією українських територіях не обов'язково проводити «референдум», оскільки підсумки голосування в Криму «однаково мало хто визнав».

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