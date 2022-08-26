СБУ сообщила о подозрении в военных преступлениях Кадырову и двоим его подчиненным

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе Чеченской Республики РФ Рамзану Кадырову и двоим его подчиненным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В СБУ подчеркнули, что собрали безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны:
«Задокументировано, что в феврале-марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей», — сообщили в ведомстве.
По информации СБУ, 5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. По его приказам:
По приказу Межидова в период с 25 февраля по 13 марта произошел незаконный захват в заложники и содержание в подвалах многоэтажек почти 200 жителей Гостомеля. Среди пострадавших — женщины, пожилые люди и несовершеннолетние. Тех из пленных, кто, не выдержав нечеловеческих условий содержания (сырость, холод, нехватка воды, еды и медикаментов), умирал, «хоронили» вблизи дома.
Мартынова и Межидова обвиняют:
Хусейн Межидов — еще и в ограблении гражданских лиц и объектов.
Кадырову следователи СБУ объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Даниил Мартынов и Хусейн Межидов обвиняются по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).
«Продолжается следствие по установлению других преступлений, совершенных фигурантами во время ведения боевых действий против Украины», — отметили в СБУ.