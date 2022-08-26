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СБУ сообщила о подозрении в военных преступлениях Кадырову и двоим его подчиненным

26 августа 2022, 15:14

СБУ сообщила о подозрении в военных преступлениях Кадырову и двоим его подчиненным

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе Чеченской Республики РФ Рамзану Кадырову и двоим его подчиненным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ подчеркнули, что собрали безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны:

  • Рамзана Кадырова;
  • заместителя начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике Даниила Мартынова;
  • командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона «Юг» 46 отдельной бригады оперативного назначения Северокавказского округа войск национальной гвардии РФ Хусейна Межидова.

«Задокументировано, что в феврале-марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей», — сообщили в ведомстве.

По информации СБУ, 5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. По его приказам:

  • были взяты в заложники почти 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители), среди которых — более сотни лежачих больных;
  • подходы к зданию были заминированы, а сам интернат превращен в огневую позицию оккупантов.

По приказу Межидова в период с 25 февраля по 13 марта произошел незаконный захват в заложники и содержание в подвалах многоэтажек почти 200 жителей Гостомеля. Среди пострадавших — женщины, пожилые люди и несовершеннолетние. Тех из пленных, кто, не выдержав нечеловеческих условий содержания (сырость, холод, нехватка воды, еды и медикаментов), умирал, «хоронили» вблизи дома.

Мартынова и Межидова обвиняют:

  • в удержании гражданских;
  • нарушении правил обращения с гражданским населением;
  • использовании их в качестве «живого щита».

Хусейн Межидов — еще и в ограблении гражданских лиц и объектов.

Кадырову следователи СБУ объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
  • ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведшие к гибели людей и других тяжким последствиям);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году).

Даниил Мартынов и Хусейн Межидов обвиняются по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).

«Продолжается следствие по установлению других преступлений, совершенных фигурантами во время ведения боевых действий против Украины», — отметили в СБУ.

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