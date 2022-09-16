США ввели санкції проти Кадирова та його дочок через війну в Україні

США ввели санкції проти очільника Чечні Рамзана Кадирова та членів його родини через війну в Україні. Про це йдеться у заяві американського Мінфіну.



У санкційний список загалом внесено 22 фізичні та дві юридичні особи. Серед них помічник президента Росії Максим Орєшкін, гендиректор Національної системи платіжних карток (оператор карток «Мир») Володимир Комлєв та інші.



В американському відомстві наголосили, що Кадиров «пов'язаний із випадками тортур та вбивств, мобілізував чеченців на війну в Україні». Разом із ним потрапили під санкції деякі з його найближчих родичів. Зокрема три його дорослі дочки.



Також повідомляється, що Кадиров перебуває під санкціями Австралії, Канади, ЄС, Японії, Швейцарії та Великобританії.



