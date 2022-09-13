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В колонии Еленовки оккупанты улучшили условия для украинских военнопленных — ГУР МОУ

13 сентября 2022, 14:43

В колонии Еленовки оккупанты улучшили условия для украинских военнопленных — ГУР МОУ

В колонии Еленовки в Донецкой области улучшили бытовые условия для пленных. Об этом журналистам «Общественного» сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Отмечаеется, что вероятнее всего это произошло накануне визита миссии ООН, который может состояться в ближайшее время.

«Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Учитывая, что россияне умеют делать показуху, это может свидетельствовать о том, что они готовятся к визиту миссии. Он может состояться. Это очень хорошо, и мы надеемся, что ее работа будет объективной», - сказал Юсов журналистам.

В ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в трагедии.

Генпрокурор Украины Андрей Костин, ссылаясь на предворительные выводы международных экспертов, заявил, что что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, уничтожено не ракетами, а термобарическим оружием.

Минобороны РФ опубликовало списки 48 погибших и 73 раненых украинских военнопленных в Еленовке. Украинская сторона не может верифицировать эти данные.

3 августа, напомним, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции заявил о намерении запустить миссию, которая займется установлением фактов трагедии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные.

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