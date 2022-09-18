«ДНР»: По колонії у Оленівці знову був нанесений удар

Оновлено
18 вересня 2022, 13:08

«ДНР»: По колонії у Оленівці знову був нанесений удар

По тимчасово окупованій Оленівці Донецької області був нанесений удар. Про це повідомив «Штаб тероборони ДНР».

Зазначається, що нібито під обстріл потрапила колонія в Оленівці, де утримуються українські полонені.

За даними «ДНР», внаслідок обстрілу загінув один і поранеі п’ятеро військовополонених, які утримуються в Оленівській виправній колонії.

Нагадаємо, що раніше росіяни заявляли, що нібито ЗСУ з використанням HIMARS завдали 29 липня удару по колонії. Тоді було вбито близько 40 та поранено близько 130 українських полонених. У Генштабі ЗСУ завили, що Росія навмисне завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка Донецької області, де на той момент утримувалися українські полонені, що призвело до численних жертв.

Ще за темою

Місця
Донецька область Оленівка
Події
Війна Обстріл

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:15
«ДНР» заявила про 9 загиблих від обстрілів за добу
23:25
ЗСУ наближаються до Лимана — головне за день ►
22:56
Росіяни почали вербувати на війну ув'язнених у Донецьку та Луганську
16:47
Окупована Горлівка під обстрілом: Троє загиблих, 11 поранених
16:18
«ЛНР» заявила про обстріл Кремінної, поранено мирного жителя
12:01
Донецьк під потужним обстрілом, «прильоти» — у «райадміністрацію» та на бульвар Пушкіна
10:38
У «ЛНР» заявили про поранених під час вибуху у «генпрокуратурі»
08:59
«ДНР» заявила про поранення чотирьох цивільних
00:25
Подробиці вбивства «генпрокурора ЛНР» — головне за день ►
22:48
Відео-щоденник з блокадного Маріуполя. Історія Віолетти та Анастасії ►
19:47
На тлі гострої нестачі: у Донецьку заборонили зливати воду з батарей
16:54
У «ДНР» заявили, що за тиждень через обстріли загинули 34 особи
16:14
У районі аеродрому окупованого армією РФ Мелітополя вибух — Федоров
14:22
Окупанти Херсонської області біжать на лівий берег Дніпра — ГУР МОУ
14:18
«ДНР» посилила примусову мобілізацію: Де затримують чоловіків
Всі новини
14:41
Путін провалює операцію в Україні на стратегічному рівні — оцінка Британії
13:08
«ДНР»: По колонії у Оленівці знову був нанесений удар
12:48
ЗСУ вдарили по автовокзалу у Сватовому, де жили окупанти — Гайдай
12:20
Російські війська вночі обстріляли Донбас
12:04
Медичні працівники загинули на Харківщині, рятуючи хворих
11:08
Російські окупанти вбили 390 дітей в Україні
10:47
Російські війська вдарили ракетою по центру Краматорська
10:28
ЗСУ ліквідували за добу 230 окупантів - Генштаб
10:15
«ДНР» заявила про 9 загиблих від обстрілів за добу
09:19
Росіяни виловлюють чоловіків на вулицях Луганщини.
09:03
Окупанти за добу вбили 5 цивільних у Донецькій області
08:44
Продовження наступальних операцій окупантів на Донеччині не має сенсу — ISW
08:24
Російські війська зазнали втрат на Авдіївському напрямку — зведення Генштабу ЗСУ
23:25
ЗСУ наближаються до Лимана — головне за день ►
23:25
Зеленський: Звірства росіян на окупованих територіях нагадують те, що робили нацисти
Всі новини
ВІДЕО
ЗСУ наближаються до Лимана — головне за день ►
17 вересня, 23:25
Росіяни почали вербувати на війну ув'язнених у Донецьку та Луганську
17 вересня, 22:56
Чи створять Росія та Китай – «Анти-Захід» з коаліцією проти США? ►
17 вересня, 19:57

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти