«ДНР»: По колонії у Оленівці знову був нанесений удар

По тимчасово окупованій Оленівці Донецької області був нанесений удар. Про це повідомив «Штаб тероборони ДНР».



Зазначається, що нібито під обстріл потрапила колонія в Оленівці, де утримуються українські полонені.



За даними «ДНР», внаслідок обстрілу загінув один і поранеі п’ятеро військовополонених, які утримуються в Оленівській виправній колонії.



Нагадаємо, що раніше росіяни заявляли, що нібито ЗСУ з використанням HIMARS завдали 29 липня удару по колонії. Тоді було вбито близько 40 та поранено близько 130 українських полонених. У Генштабі ЗСУ завили, що Росія навмисне завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка Донецької області, де на той момент утримувалися українські полонені, що призвело до численних жертв.