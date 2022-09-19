Україна експортувала вже 3,9 млн тонн агропродукції «зерновим коридором»

19 вересня 2022, 12:01

Україна експортувала вже 3,9 млн тонн агропродукції «зерновим коридором»

Сьогодні з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи вийшли ще чотири судна з агропродукцією загальною вагою 178,78 тисячі тонн. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

«Зокрема, з Одеського порту вийшли балкери Fulmar S та Gulmar, а з порту "Південний" – балкери Tomahawk та Arcturus», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано вже 3,9 млн тонн продовольства, а загальна кількість суден для країн Азії, Європи та Африки досягла 169-ти.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

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