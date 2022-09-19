В Донецкой области за недели восстановили электроснабжение в 74 населенных пунктах

За минувшую неделю ремонтные бригады восстановили электроснабжение жителям 74 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.



«Снова с электричеством – более 62 тысяч семей в Бахмутском, Краматорском, Покровском и Волновахском районах», - отметили в компании.



Сообщается, что вчера энергетикам удалось выполнить ремонт сетей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах и подключить свет 9,6 тысяч семей. Больше всего обновлений в Торецкой общине – с электричеством снова здесь 5,6 тысяч семей. Более 2 тысяч семей в Авдеевской и по 900 в Марьинской и Покровской общинах также снова со светом.



Самыми тяжелыми направлениями остаются Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское направления. Пока без света – 94 населенных пункта области. Энергетики ждут разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.