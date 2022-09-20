«Укрзализниця» запускает поезд между Донецкой и Харьковской областями

С 20 сентября начнет курсировать пригородный поезд №6801/6802 «Лозовая – Бантышево» между Донецкой и Харьковской областями. Об этом сообщили в «Укрзализнице».

«С Лозовой он будет отправляться в 07:30 и прибывать на станцию Бантышево в 10:00. Со станции Бантышево он будет отправляться в 15:45 и прибывать в Лозовую в 18:20», - отметили в «Укрзализнице».

Также сообщается, что поезд будет курсировать ежедневно, кроме четверга, с остановками на станциях Близнецы, Дубово, Гавриловка, Языково, Барвенково, Гусаровка и с учетом всех остановочных пунктов.

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