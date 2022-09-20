Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«Укрзализниця» запускает поезд между Донецкой и Харьковской областями

20 сентября 2022, 15:51

«Укрзализниця» запускает поезд между Донецкой и Харьковской областями

С 20 сентября начнет курсировать пригородный поезд №6801/6802 «Лозовая – Бантышево» между Донецкой и Харьковской областями. Об этом сообщили в «Укрзализнице».

«С Лозовой он будет отправляться в 07:30 и прибывать на станцию Бантышево в 10:00. Со станции Бантышево он будет отправляться в 15:45 и прибывать в Лозовую в 18:20», - отметили в «Укрзализнице».

Также сообщается, что поезд будет курсировать ежедневно, кроме четверга, с остановками на станциях Близнецы, Дубово, Гавриловка, Языково, Барвенково, Гусаровка и с учетом всех остановочных пунктов.

Ранее Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. 

Еще по теме

Места
Донецкая область Харьковская область
Прочее
Война
Организации
Укрзализниця

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:55
Незаконные «референдумы»: Какой вопрос собираются задавать «ЛНР» и «ДНР»
16:09
«Референдум» не остановит ВСУ и HIMARS: Кулеба и Подоляк отреагировали на планы РФ
16:07
Оккупанты заявили о введении пропусков для проезда через линию соприкосновения в Запорожской области
15:10
Оккупанты в Запорожской области намерены «незамедлительно» провести «референдум»
14:32
«ЛНР» и «ДНР» назвали даты проведения «референдума»
14:08
В ОП ответили на планы РФ провести «референдумы» на оккупированных территориях
13:55
На оккупированной части Запорожской области тоже выступили за «референдум» о присоединении к России
12:51
Пушилин заявил, что у «ДНР» не получится казнить военнопленных после вхождения в РФ
12:40
Оккупанты изъяли украинские книги из библиотек Мелитополя — ЦНС
11:51
Оккупационные власти Херсонщины собираются провести «референдум»
10:44
«ДНР» и «ЛНР» начали подготовку к «референдуму» о присоединении к России
10:26
«ЛНР»: Семь жителей Краснореченского, в том числе три ребенка, погибли из-за обстрела
09:42
«ДНР»: 10 погибших и 13 раненых от обстрелов за сутки
00:04
«ДНР» и «ЛНР» просят о «референдуме» — главное за день ►
21:54
Пушилин предложил Пасечнику объединить усилия для подготовки к «референдуму»
все новости
16:55
Незаконные «референдумы»: Какой вопрос собираются задавать «ЛНР» и «ДНР»
16:50
В Луганской области организуют деоккупационные штабы – Гайдай
16:41
Что такое стратегия DCA и почему она необходима? (PR)
16:20
На российских биржах произошел значительный обвал — СМИ РФ
16:09
«Референдум» не остановит ВСУ и HIMARS: Кулеба и Подоляк отреагировали на планы РФ
16:07
Оккупанты заявили о введении пропусков для проезда через линию соприкосновения в Запорожской области
15:51
«Укрзализниця» запускает поезд между Донецкой и Харьковской областями
15:39
Российские войска днем ударили по Славянску, разрушен мебельный цех
15:22
Совет ЕС одобрил дополнительную помощь Украине в размере 5 млрд евро
15:10
Оккупанты в Запорожской области намерены «незамедлительно» провести «референдум»
14:32
«ЛНР» и «ДНР» назвали даты проведения «референдума»
14:12
Госдума РФ приняла пакет поправок о военной службе. В Уголовный кодекс вводится понятия «мобилизация»
14:08
В ОП ответили на планы РФ провести «референдумы» на оккупированных территориях
13:55
На оккупированной части Запорожской области тоже выступили за «референдум» о присоединении к России
13:52
С начала августа из Украины кораблями экспортировано 4,1 млн. тонн агропродукции
все новости
ВИДЕО
Российские войска днем ударили по Славянску, разрушен мебельный цех
20 сентября, 15:39
«ДНР» и «ЛНР» просят о «референдуме» — главное за день ►
20 сентября, 00:04
Россия и Украина не готовы сейчас к мирным переговорам: причины ►
19 сентября, 23:47

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты