«Укрзалізниця» запускає поїзд між Донецькою та Харківською областями

З 20 вересня розпочне курсувати приміський потяг №6801/6802 «Лозова – Бантишеве» між Донецькою та Харківською областями. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«З Лозової він вирушатиме о 07:30 і прибуватиме на станцію Бантишеве о 10:00. Зі станції Бантишеве він вирушатиме о 15:45 і прибуватиме до Лозової о 18:20», - зазначили в «Укрзалізниці».

Також повідомляється, що поїзд курсуватиме щодня, крім четверга, із зупинками на станціях Близнюки, Дубове, Гаврилівка, Язикове, Барвінкове, Гусарівка та з урахуванням усіх пунктів зупинки.

Раніше Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро.