Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

На всех оккупированных Россией территориях Украины так называемые «референдумы» проведут 23-27 сентября, то есть в конце этой недели. Чем ответит Киев?

В Херсоне оккупационные власти готовы проводить мобилизацию после референдумов, а донецких и луганских «мобиков» зовут голосовать за вхождение в состав РФ.

Россию готовят к мобилизации? Дума внесла ряд изменений в законодательство, все касаются войны и вооруженных сил.

В Запорожской области ужесточат правила проезда через пункт пропуска в Васильевке.

Российские войска днем вновь ударили по Славянску. Из авиации обстрелян Бахмут. Под огнем вновь была Авдеевка. Данные о пострадавших уточняются.

На оккупированных территориях Донецкой области за сутки в результате обстрелов погибли 10 человек.

На оккупированной Луганщине под обстрелом Алчевск и поселок Краснореченский.

В сети появилось видео, как сейчас выглядит недавно освобожденное Вооруженными Силами Украины село Богородичное.