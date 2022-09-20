Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

На всіх окупованих Росією територіях України так звані референдуми проведуть 23-27 вересня, тобто наприкінці цього тижня. Чим відповість Київ?

У Херсоні окупаційна влада готова проводити мобілізацію після референдумів, а донецьких і луганських «мобиків» кличуть голосувати за входження до складу РФ.

Росію готують до мобілізації? Дума внесла низку змін до законодавства, всі стосуються війни та збройних сил.

У Запорізькій області посилять правила проїзду через пункт пропуску у Василівці.

Російські війська вдень знову вдарили по Слов'янську. З авіації обстріляно Бахмут. Під вогнем знову була Авдіївка. Дані про постраждалих уточнюються.

На окупованих територіях Донецької області за добу внаслідок обстрілу загинуло 10 людей.

На окупованій Луганщині під обстрілом Алчевськ та селище Краснореченське.

У мережі з'явилося відео, як зараз виглядає нещодавно звільнене Збройними Силами України село Богородичне.