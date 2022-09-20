Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- На всіх окупованих Росією територіях України так звані референдуми проведуть 23-27 вересня, тобто наприкінці цього тижня. Чим відповість Київ?
- У Херсоні окупаційна влада готова проводити мобілізацію після референдумів, а донецьких і луганських «мобиків» кличуть голосувати за входження до складу РФ.
- Росію готують до мобілізації? Дума внесла низку змін до законодавства, всі стосуються війни та збройних сил.
- У Запорізькій області посилять правила проїзду через пункт пропуску у Василівці.
- Російські війська вдень знову вдарили по Слов'янську. З авіації обстріляно Бахмут. Під вогнем знову була Авдіївка. Дані про постраждалих уточнюються.
- На окупованих територіях Донецької області за добу внаслідок обстрілу загинуло 10 людей.
- На окупованій Луганщині під обстрілом Алчевськ та селище Краснореченське.
- У мережі з'явилося відео, як зараз виглядає нещодавно звільнене Збройними Силами України село Богородичне.