Україна звільнила з полону 215 осіб, передавши Росії Медведчука та 55 полонених

З російського полону було звільнено 215 осіб. Про це повідомив в ефірі телемарафону в ніч із середи на четвер глава Офісу президента Андрій Єрмак.



«Сьогодні нам вдалося звільнити 215 осіб, з них 44 офіцери. Це найпотужніший результат, якого нам вдалося досягти з початку вторгнення на нашу територію. Серед них — 108 бійців "Азова" та інших формувань — Нацгвардії, Сухопутних військ, поліцейські, тероборонівці, співробітники СБУ, держслужбовці транспорту, Митної служби», — сказав він.



Єрмак уточнив, що українська сторона обміняла 200 військовослужбовців на підозрюваного у держзраді проросійського політика Віктора Медведчука, «який уже дав усі можливі свідчення слідству».



«А п’ять героїв-командирів "Азовсталі" — на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу», — додав він.



Він зазначив, що серед звільнених командирів Герой України Денис Прокопенко (позивний «Редис»), командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина»), замкомандира «Азова» Святослав Паламар («Калина»), Денис Хоменко, Герой України Євгеній Бойко.

Звільнені командири. Фото: прес-служба МВС України

Відповідно до умов обміну, п'ятеро цих командирів залишаться в Туреччині під протекцією президента країни Реджепа Ердогана до закінчення війни, повідомив президент України Володимир Зеленський.



Крім того, із полону вдалося повернути 10 іноземців, які воювали в рядах ЗСУ. Це представники США, Великої Британії, Хорватії, Швеції. Деяким із них загрожувала смертна кара на підконтрольному угрупованні «ДНР» території.