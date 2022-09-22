Росармия снова ударила по дамбе в Печенегах Харьковской области

Российские оккупанты в четверг днем ​​снова нанесли удар по критической инфраструктуре Печенежской громады на Харьковщине. Об этом сообщил поселковый глава Александр Гусаров в Telegram.



«Сегодня около 12:00 враг нанес очередной ракетный удар по критической инфраструктуре нашей общины», - написал он.



20 сентября сообщалось, что оккупанты пытались разрушить дамбу в Печенегах Харьковской области.



В ночь на 21 сентября оккупанты нанесли еще два ракетных удара, разрушился верхний шлюз на Печенежской дамбе.



Сегодня утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что ситуация под контролем, угрозы прорыва дамбы нет.