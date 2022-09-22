Росармія знову вдарила по греблі у Печенігах Харківської області

Російські окупанти у четвер вдень знову завдали удару по критичній інфраструктурі Печенізької громади на Харківщині. Про це повідомив селищний голова Олександр Гусаров у Telegram.



"Сьогодні близько 12:00 ворог завдав чергового ракетного удару по критичній інфраструктурі нашої громади", - написав він.



20 вересня повідомлялося, що окупанти намагалися зруйнувати дамбу у Печенігах Харківської області.



У ніч на 21 вересня окупанти завдали ще двох ракетних ударів, зруйнувався верхній шлюз на Печенізькій греблі.



Сьогодні вранці голова Харківської ОВ Олег Синегубов запевнив , що ситуація під контролем, загрози прориву греблі немає.