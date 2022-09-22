«ДНР» пообещала наказывать «уклонистов» тюремным сроком до 20 лет

«Уклонистов» от «службы» по мобилизации группировка «ДНР» намерена наказывать тюремными сроками до 20 лет. Об этом говорится в заявлении так называемой «генпрокуратуры», распространяемом на сепаратистских ресурсах.



«За уклонение от призыва на военную службу и ее прохождение в отношении граждан, подлежащим призыву по мобилизации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, уголовным кодексом предусмотрена ответственность за самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от военной службы путем членовредительства, за неисполнение приказа, за неявку на службу без уважительных причин», — уверяют в «генпрокуратуре».



Там добавили, что в «военное время за совершение предусмотрено наказание — от пяти до 20 лет лишения свободы».

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