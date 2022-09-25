Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Росія вдарила по Дружківці. Пошкоджено житлові будинки.

Прокремлівські воїнкори підтверджують настання українських сил у районі Лимана. Ідуть бої.

З колонії – на фронт. Під Бахмутом загинув лідер російського злочинного угрупування "Кусковські" Ігор Куск.

Центр Донецька під обстрілом.

Другий день «референдуму». Фейкове голосування на лавочках та з автоматниками триває.

Маріупольцям ставлять ультиматум — голосуєш чи втрачаєш роботу та зарплату.

«Глава ДНР» Денис Пушилін заявив, що «порушень немає, а явка хороша».

Переселенці по всій Україні виходять на мирні акції проти псевдореферендумів.