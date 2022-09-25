Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Росія вдарила по Дружківці. Пошкоджено житлові будинки.
- Прокремлівські воїнкори підтверджують настання українських сил у районі Лимана. Ідуть бої.
- З колонії – на фронт. Під Бахмутом загинув лідер російського злочинного угрупування "Кусковські" Ігор Куск.
- Центр Донецька під обстрілом.
- Другий день «референдуму». Фейкове голосування на лавочках та з автоматниками триває.
- Маріупольцям ставлять ультиматум — голосуєш чи втрачаєш роботу та зарплату.
- «Глава ДНР» Денис Пушилін заявив, що «порушень немає, а явка хороша».
- Переселенці по всій Україні виходять на мирні акції проти псевдореферендумів.