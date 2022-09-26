Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрел освобожденного Святогорска. Огонь в Бахмуте и Авдеевке не прекращается.

Армия РФ нанесла удар по Краматорску.

Армия РФ нанесла удар по Краматорску. Взрывы в неподконтрольном Донецке. Центр города под обстрелом.

Ракетный удар по гостинице в Херсоне. Погиб экс-нардеп Алексей Журавко.

В Алчевске ликвидирована база оккупантов, а в Счастье подожгли «избирательный участок» для псевдореферендума.

У оккупантов нет списков оставшихся жителей уничтоженных городов Луганщины. При этом показывают явку до 50%.

В Донецке на «референдуме» голосуют в подъездах, в Мариуполе — в мобильных банях. Боевики заставляют участвовать в «голосовании» украинских военнопленных в Еленовке. Узников могут отправить воевать против Украины.