Нові абсурди «референдуму» — головне за день ►

26 вересня 2022, 00:03

Нові абсурди «референдуму» — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Обстріл звільненого Святогірська. Вогонь у Бахмуті та Авдіївці не припиняється.
    Армія РФ завдала удару по Краматорську.
  • Вибухи у непідконтрольному Донецьку. Центр міста під обстрілом.
  • Ракетний удар по готелі у Херсоні. Загинув екс-нардеп Олексій Журавко.
  • В Алчевську ліквідовано базу окупантів, а в Щасті підпалили «виборчу дільницю» для псевдореферендуму.
  • Окупанти не мають списків мешканців знищених міст Луганщини. У цьому показують явку до 50%.
  • У Донецьку на «референдумі» голосують у під'їздах, у Маріуполі – у мобільних лазнях. Бойовики змушують брати участь у «голосуванні» українських військовополонених у Оленівці. В'язнів можуть відправити воювати проти України.

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