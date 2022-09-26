Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Обстріл звільненого Святогірська. Вогонь у Бахмуті та Авдіївці не припиняється.
Армія РФ завдала удару по Краматорську.
- Вибухи у непідконтрольному Донецьку. Центр міста під обстрілом.
- Ракетний удар по готелі у Херсоні. Загинув екс-нардеп Олексій Журавко.
- В Алчевську ліквідовано базу окупантів, а в Щасті підпалили «виборчу дільницю» для псевдореферендуму.
- Окупанти не мають списків мешканців знищених міст Луганщини. У цьому показують явку до 50%.
- У Донецьку на «референдумі» голосують у під'їздах, у Маріуполі – у мобільних лазнях. Бойовики змушують брати участь у «голосуванні» українських військовополонених у Оленівці. В'язнів можуть відправити воювати проти України.