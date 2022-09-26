Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрелы по всей линии фронта. Взрывы в Горловке и Славянске.

Прилеты на оккупированной Луганщине. Горят базы российских оккупантов.

Продолжаются ожесточенные бои за Лиман. Информации от Генштаба пока нет.

В Мариуполе сносят дом, жителей выгнали на улицу. Путин поручил построить в захваченном городе филиал Нахимовского военно-морского училища.

Оккупанты начали подводить итоги так называемого «референдума». Одна из самых высоких явок — в Алчевске.

В РФ протесты против мобилизации — митинги и аресты, стрельба в военкоматах.