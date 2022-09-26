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«ДНР» и «ЛНР» хвастаются явкой на «референдуме» — главное за день ►

26 сентября 2022, 23:53

«ДНР» и «ЛНР» хвастаются явкой на «референдуме» — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Обстрелы по всей линии фронта. Взрывы в Горловке и Славянске.
  • Прилеты на оккупированной Луганщине. Горят базы российских оккупантов.
  • Продолжаются ожесточенные бои за Лиман. Информации от Генштаба пока нет.
  • В Мариуполе сносят дом, жителей выгнали на улицу. Путин поручил построить в захваченном городе филиал Нахимовского военно-морского училища.
  • Оккупанты начали подводить итоги так называемого «референдума». Одна из самых высоких явок — в Алчевске.
  • В РФ протесты против мобилизации — митинги и аресты, стрельба в военкоматах.

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