«ДНР» та «ЛНР» вихваляються явкою на «референдумі» — головне за день ►

26 вересня 2022, 23:53

«ДНР» та «ЛНР» вихваляються явкою на «референдумі» — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Обстріл по всій лінії фронту. Вибухи у Горлівці та Слов'янську.
  • Прильоти на окупованій Луганщині. Горять основи російських окупантів.
  • Продовжуються запеклі бої за Лиман. Інформації від Генштабу поки що немає.
  • У Маріуполі зносять будинок, мешканців вигнали надвір. Путін доручив збудувати у захопленому місті філію Нахімовського військово-морського училища.
  • Окупанти почали підбивати підсумки так званого «референдуму». Одна з найвищих явок – в Алчевську.
  • У РФ протести проти мобілізації — мітинги та арешти, стрілянина у військкоматах.

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