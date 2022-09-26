Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Обстріл по всій лінії фронту. Вибухи у Горлівці та Слов'янську.

Прильоти на окупованій Луганщині. Горять основи російських окупантів.

Продовжуються запеклі бої за Лиман. Інформації від Генштабу поки що немає.

У Маріуполі зносять будинок, мешканців вигнали надвір. Путін доручив збудувати у захопленому місті філію Нахімовського військово-морського училища.

Окупанти почали підбивати підсумки так званого «референдуму». Одна з найвищих явок – в Алчевську.

У РФ протести проти мобілізації — мітинги та арешти, стрілянина у військкоматах.