Окупанти в Маріуполі затримали дівчину. Вона нібито хотіла влаштувати вибух

27 вересня 2022, 21:45

Окупанти в Маріуполі затримали дівчину. Вона нібито хотіла влаштувати вибух

В окупованому Маріуполі «поліція ДНР» затримала дівчину. Її звинувачують у тому, що вона нібито заклала саморобний вибуховий пристрій біля однієї з «виборчих дільниць».

Як повідомляє «ДАН», затримана перебуває в «ОБОПі».

«Вона намагалася вчинити теракт, зробила закладку саморобного вибухового пристрою навпроти адміністративної будівлі, де знаходилася виборча дільниця, а потім намагалася здійснити підрив, але була затримана силами поліції», — запевняють у «ДНР».

Там уточнюють, що особу затриманої вже встановлено.

Російські «РИА Новости» пишуть, що затримана «дала свідчення». На відміну від сепаратистського сайту «ДАН», російський ресурс повідомляє, що дівчина «планувала закласти вибуховий пристрій».

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