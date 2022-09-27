Окупанти в Маріуполі затримали дівчину. Вона нібито хотіла влаштувати вибух

В окупованому Маріуполі «поліція ДНР» затримала дівчину. Її звинувачують у тому, що вона нібито заклала саморобний вибуховий пристрій біля однієї з «виборчих дільниць».



Як повідомляє «ДАН», затримана перебуває в «ОБОПі».



«Вона намагалася вчинити теракт, зробила закладку саморобного вибухового пристрою навпроти адміністративної будівлі, де знаходилася виборча дільниця, а потім намагалася здійснити підрив, але була затримана силами поліції», — запевняють у «ДНР».



Там уточнюють, що особу затриманої вже встановлено.



Російські «РИА Новости» пишуть, що затримана «дала свідчення». На відміну від сепаратистського сайту «ДАН», російський ресурс повідомляє, що дівчина «планувала закласти вибуховий пристрій».

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