«ДНР» сообщила о двух мирных жителях, пострадавших от обстрелов

На подконтрольной «ДНР» части Донецкой области за минувшие сутки ранены два человека. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Отмечается, что поступили сведения о ранении двух гражданских лиц: в Червоногвардейском районе Макеевки пострадала девушка 2001 года рождения, в Никольском — мужчина 1996 года рождения.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российской армии за сутки погибли пять мирных жителей. Еще десять человек получили ранения.



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