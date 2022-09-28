«ДНР» повідомила про двох мирних жителів, які постраждали від обстрілів

На підконтрольній «ДНР» частині Донецької області за минулу добу поранено двох людей. Про це повідомляє так звана «СЦКК ДНР».



Зазначається, що надійшли відомості про поранення двох цивільних осіб: у Червоногвардійському районі Макіївки постраждала дівчина 2001 року народження, у Микільському — чоловік 1996 року народження.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок обстрілів з боку російської армії за добу загинули п'ять мирних жителів. Ще десять осіб отримали поранення.



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