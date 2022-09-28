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В оккупированной Станице Луганской подорвались двое мужчин

28 сентября 2022, 10:53

В оккупированной Станице Луганской подорвались двое мужчин

В оккупированной Станице Луганской в Луганской области двое мужчин подорвались на взрывоопасном предмете.

Как уверяет «МЧС ЛНР», 27 сентября при детонации неустановленного взрывоопасного предмета минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина 1984 года рождения.

Еще один мужчина — 1980 года рождения — получил осколочные ранения. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в Станично-Луганскую центральную районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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