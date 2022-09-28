В окупованій Станиці Луганській підірвалися двоє чоловіків

В окупованій Станиці Луганській на Луганщині двоє чоловіків підірвалися на вибухонебезпечному предметі.



Як запевняє «МЧС ЛНР», 27 вересня при детонації невстановленого вибухонебезпечного предмета мінно-вибухові травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1984 року народження.



Ще один чоловік — 1980 року народження — отримав осколкові поранення. Потерпілого у тяжкому стані доставлено до Станично-Луганської центральної районної лікарні. Обставини події встановлюються.

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