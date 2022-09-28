«ЛНР»: Возросло число погибших из-за обстрела Брянки

Число погибших в результате обстрела оккупированной Брянки возросло до четырех. Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР».



Отмечается, что практически уничтожен участок горгаза, повреждены учебные корпуса и технические мастерские Брянковского колледжа, учебно-воспитательного комплекса №10, школа искусств, многоквартирные дома и частный сектор.



«В результате обстрела пострадал мужчина 1983 года рождения, госпитализирован в Алчевскую центральную городскую больницу; погибло четыре человека: мужчины 1990, 1984, 1979, 1967 годов рождения. Все — сотрудники горгаза», — заявили в «МЧС».



Ранее сообщалось, что в оккупированной Брянке в результате обстрела вчера вечером погибли три человека, еще пять — ранены.



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