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«ЛНР»: Брянка попала под обстрел, погибли три человека, еще пять ранены

27 сентября 2022, 20:42

«ЛНР»: Брянка попала под обстрел, погибли три человека, еще пять ранены

В оккупированной Брянке в результате обстрела сегодня вечером погибли три человека, еще пять — ранены. Об этом сообщает сепаратистский сайт «ЛИЦ».

Отмечается, что все погибшие и раненые — сотрудники «Луганскгаза».

«Вследствие обстрела города Брянка практически уничтожено здание местного газового участка», — уверяют в «ЛНР».

Также сообщается, что пострадавших госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Так называемый «СЦКК ЛНР» сообщает, что Брянка в 17:02 попала под обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В город прилетели 12 ракет.



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