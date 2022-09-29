Рєзніков про додаткову мобілізацію в Україні: Рішення прийматиме Генштаб

Оголошувати додаткову мобілізацію в Україні чи ні, вирішуватиме Генштаб. Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів міністр оборони Олексій Резніков.



Міністр зазначив, що «є певні кроки, зокрема, пов'язані з формуванням резервів, їхньою підготовкою».



Він також розповів, що у Великій Британії закінчується навчання першої групи з 30 тисяч українських військових.



«Це 10 тисяч, які приїдуть повністю готовими та знаючими, що таке тактична медицина, володіння зброєю. Вони будуть всі одягнені та із засобами захисту. Цю ідею підхопили партнери, і ми починаємо розгортати місця не лише у Великій Британії, де готуватимуться наші військовослужбовці, і не лише вузькі фахівці, а й піхота», — наголосив Резніков.



Загальна мобілізація в Україні розпочалася з 24 лютого.



Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що невідкладної потреби термінової мобілізації до лав ЗСУ немає, подальша ситуація залежатиме від ходу війни.