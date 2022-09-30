«ДНР» показала первых прибывших мобилизованных россиян

Оккупированная часть Донетчины. Скриншот

На подконтрольную группировке «ДНР» территорию прибыли первые россияне, призванные в рамках частичной мобилизации в РФ. Об этом сообщает так называемая «народная милиция ДНР».



«Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев», — уверяют в группировке.

Напомним, 28 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что первые призывники, мобилизованные в РФ неделю назад, уже добрались до фронта. Подготовку они не прошли.



Ранее правозащитный портал «ОВД-Информ» сообщил, что в РФ на акциях протеста против мобилизации за два дня задержали более 800 человек.



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