В Кремле отреагировали на заявку Украины по членству в НАТО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно следит за принятием решения относительно возможности ускоренного вступления Украины в НАТО. Об этом он сказал на брифинге, пишет российский «Интерфакс».



«Все ссылаются на правила о консенсусе. Мы очень внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции», - сказал Песков.



30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке. Генсек альянса Йенс Столтенберг на это напомнил, что решение должно приниматься единогласно всеми членами альянса. Он также пообещал Украине поддержку от НАТО на протяжении такого времени, сколько это потребуется.