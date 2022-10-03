У Кремлі відреагували на заявку України щодо членства в НАТО

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія уважно стежить за ухваленням рішення щодо можливості прискореного вступу України до НАТО. Про це він сказав на брифінгу, пише російський "Інтерфакс".



«Усі посилаються на правила про консенсус. Ми дуже уважно спостерігаємо за цим рішенням та пам'ятаємо, що саме орієнтація України в НАТО та підтвердження майбутнього членства України в НАТО стало однією з причин спеціальної військової операції», - сказав Пєсков.



30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Генсек альянсу Єнс Столтенберг на це нагадав, що рішення має ухвалюватися одноголосно всіма членами альянсу. Він також пообіцяв Україні підтримку від НАТО, скільки це буде потрібно.