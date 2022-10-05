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Путин рассказал, что его «удивили» результаты «референдума»

05 октября 2022, 16:16

Путин рассказал, что его «удивили» результаты «референдума»

Президент России Владимир Путин заявил, что итоги «референдума» на захваченных территориях его «не только порадовали, но и удивили».

«Меня результаты референдума, о которых сказали, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить», — сказал он на встрече с лауреатами и финалистами российского конкурса «Учитель года».

При этом Путин утверждает, что «результат, конечно, более чем убедительный, и он абсолютно прозрачный этот результат и не подлежащий никакому сомнению».

Также Путин заявил, что исходит из того, что ситуация на этих территориях «будет стабилизирована».

Псевдореферендумы по вопросу о «вхождении в состав России» оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Луганской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам на оккупированной части Донецкой области за вхождение в состав РФ якобы проголосовали 99,23% участников «голосования», на Луганщине — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

По итогам «референдума» Россия теперь считает эти территории своими. 

Украина и страны Запада считают эти «референдумы» фарсом и не признают их результатов. США и ЕС вводят новые санкции против России.

Также новые санкции ввела Украина. Кроме того, президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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