Путін розповів, що його «здивували» результати «референдуму»

05 жовтня 2022, 16:16

Путін розповів, що його «здивували» результати «референдуму»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що підсумки «референдуму» на захоплених територіях його «не лише потішили, а й здивували».

«Мене результати референдуму, про які сказали, відверто кажучи, самого дещо навіть не лише порадували, а й здивували. Все-таки в таких складних умовах люди жили та й продовжують ще жити», — сказав він на зустрічі з лауреатами та фіналістами російського конкурсу «Учитель року».

При цьому Путін стверджує, що «результат, звичайно, більш ніж переконливий, і він абсолютно прозорий цей результат і не підлягає жодному сумніву».

Також Путін заявив, що виходить із того, що ситуація на цих територіях «буде стабілізована».

Псевдореферендуми щодо «входження до складу Росії» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Луганської областей пройшли з 23 по 27 вересня. За підсумками на окупованій частині Донецької області за входження до складу РФ нібито проголосували 99,23% учасників «голосування», на Луганщині – 98,42%, на Херсонщині – 87,05%, у Запорізькій області – 93,11%.

За підсумками «референдуму», Росія тепер вважає ці території своїми.

Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їхніх результатів. США та ЄС запроваджують нові санкції проти Росії.

Також нові санкції запровадила Україна. Крім того, президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

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