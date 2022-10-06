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Из РФ не выпускают украинцев с российскими паспортами

06 октября 2022, 12:17

Из РФ не выпускают украинцев с российскими паспортами

На границах России с Латвией и Эстонией наблюдается скопление граждан Украины, которые пытаются покинуть территорию РФ. ФСБ блокирует выезд тем, кто имеет российский паспорт. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По информации ведомства, люди ждут от двух до шести дней.

«В специальных пунктах фильтрации ФСБ проверяет граждан Украины на наличие у них паспорта РФ. По нашей информации, если у гражданина Украины нет паспорта России, ему разрешают уехать. А если устанавливают, что у гражданина Украины есть еще и российский паспорт, такого человека не выпускают из России», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что граждан Украины, у которых крымская регистрация, но нет паспорта РФ, на прохождение границы пропускают. Они могут свободно пересекать КПП. Это подтверждают представители украинских консульских учреждений в Эстонии и Латвии.

«При пересечении границы нашим гражданам помогают волонтеры. Они снабжают людей пищей, водой и т.д. Тем, кто не хочет или не может ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска. Например, до российско-казахской границы, откуда можно добраться в другие страны», — сообщили в Минреинтеграции.

Кроме того, в министерстве напомнили номер горячей линии для тех, кто попал в сложную ситуацию или нуждается в помощи: для звонков из-за границы и с оккупированных территорий, WhatsApp/Telegram/Viber: +38096-078-8433.

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