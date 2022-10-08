Кримський міст відкрили для руху легкових автомобілів

08 жовтня 2022, 16:50

Кримський міст відкрили для руху легкових автомобілів

Кримський міст, який вранці був пошкоджений вибухом, відкрили для руху автотранспорту.

Як повідомив керівник окупаційної «адміністрації» Криму Сергій Аксьонов, на цей час рух відкритий для легкових автомобілів та автобусів із проходженням повної процедури огляду.

Здійснюється реверсивний рух.

Для вантажних фур обіцяють подати пором «Керч-2». На переправу чекають близько 150 вантажівок.



Нагадаємо, сьогодні вранці на Кримському мості почалася масштабна пожежа. Зруйновано частину переправи. Момент вибуху вантажівки на Кримському мосту з боку Таманського півострова потрапив на відео. Через вибух загинули щонайменше троє людей.

Також з'явилася інформація, що за підривом Кримського мосту 8 жовтня стоїть Служба безпеки України.

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