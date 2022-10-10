«Укрзалізниця» сообщает о задержке движения 20 поездов

«Укрзалізниця» сообщает о задержке 20 поездов в результате российских ракетных обстрелов и вызванных ими повреждений контактной сети, тогда как утром таких поездов было 38. Об этом говорится в Telegram-канале компании.



«В частности, среди них три поезда задерживаются до часа, 17 — больше часа. Время задержки вашего поезда оперативно можно посмотреть на сайте https://uz-vezemo.com, а также в разделе "онлайн- табло "в чатботах "Укрзализныци" и в приложении», - говорится в сообщении.



В УЗ также сообщили, что по графику сейчас следуют 18 пассажирских поездов.



«Время задержки поездов может изменяться, ведь мы делаем все, чтобы сократить их отставание», - отметили в компании.