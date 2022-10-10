«Укрзалізниця» повідомляє про затримку руху 20 поїздів

«Укрзалізниця» повідомляє про затримку 20 поїздів внаслідок російських ракетних обстрілів та спричинених ними пошкоджень контактної мережі, тоді як вранці таких поїздів було 38. Про це йдеться у Telegram-каналі компанії.



«Зокрема, серед них три потяги затримуються до години, 17 – більше години. Час затримки вашого поїзда оперативно можна переглянути на сайті https://uz-vezemo.com, а також у розділі "онлайн-табло" у чатботах "Укрзалізниці" та у додатку», - йдеться у повідомленні.



В УЗ також повідомили, що за графіком зараз прямують 18 пасажирських поїздів.



«Час затримки поїздів може змінюватися, адже ми робимо все, щоб скоротити їхнє відставання», - зазначили у компанії.